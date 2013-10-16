В Киеве начали продавать $100 нового образца

В Украину привезли первую партию стодолларовых банкнот нового образца, пишут "Вести".

«Эти доллары можно назвать раритетными, поскольку деньги попали к нам раньше, чем в другие страны СНГ и Балтии. Даже в России увидят новые баксы только в понедельник, а у нас уже сегодня-завтра голубые купюры отправятся в регионы. Сколько завезли новой валюты — коммерческая тайна. Могу сказать, что в некоторых отделениях Киева их уже начали продавать населению, разумеется, по тому же курсу, что и банкноты старого образца», — рассказал «Вестям» заместитель председателя правления банка «Финансы и кредит» Игорь Львов.

В обменных пунктах рассказали, что получили инструкции с изображением купюры. «Ко мне уже приходили коллекционеры, просили сообщить, когда придут новые банкноты — хотят выкупить несколько купюр для коллекции», — поделилась кассир Анна Годованец.

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В США новые купюры поступили в денежный оборот 8 октября 2013 года. Представитель Министерства финансов страны Энтони Коули заявил, что всего их будет выпущено 2,5 млрд штук. Львиную долю этого тиража американские власти собираются экспортировать за границу: согласно подсчетам Федеральной резервной системы, из Штатов должно быть вывезено от 50% до 75% новых стодолларовых банкнот.

Новая банкнота получила дополнительную защиту, включая трехмерную защитную синюю ленту. Поворачивая ее, можно будет увидеть, как изображенные на ней колокольчики меняются на цифру 100. При этом лента вплетена в бумагу, а не напечатана на ней. Ассигнация также снабжена еще одной защитной нитью и дополнительными водяными знаками.

Именно соображения безопасности и вынудили изменить облик стодолларовых купюр. Баксы продолжают активно подделывать по всему миру. Американцы уверяют, что подавляющее большинство фальшивок изготовляется за океаном, и лидером по этой части является Северная Корея, где подделка их валюты поставлена практически на поток. Активнее всего корейские умельцы подделывают именно купюры с изображением Бенджамина Франклина.