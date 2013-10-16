В Киеве предлагают утвердить надбавки специалистам по социальной работе

Со следующего года социальные работники сети центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева будут получать муниципальные надбавки. Инициативу заложить в бюджет города на 2014 год соответствующие средства выдвинул председатель Киевгорадминистрации Александр Попов во время методических сборов соцработников по случаю годовщины введения института «специалиста по социальной работе».

«Социальные инициативы Президента Украины предусматривают улучшение состояния оказания социальных услуг уязвимым слоям населения. В этом контексте год назад была создана большая армия специалистов, которые предоставляют такие важные услуги очень нуждающимся в помощи киевлянам. Ежедневная работа специалистов по социальной работе чрезвычайно сложная и ответственная, поэтому и вознаграждение за такой труд должно быть справедливым. Формируя бюджет Киева на 2014 год, мы предложим предусмотреть необходимые средства на выплату муниципальных надбавок специалистам по социальной работе», – сказал Александр Попов.

Как отмечает пресс-служба КГГА, в ходе мероприятия были представлены результаты деятельности специалистов по социальной работе в контексте предоставления социальной поддержки уязвимым слоям населения и широкого информирования общества о социальных услугах. Должности специалистов по социальной работе в районных центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи введены во исполнение инициативы Президента Украины Виктора Януковича по модернизации социальных служб в июле 2012 года. Задачами специалистов являются, в частности, раннее выявление семей с детьми, где есть риск угрозы жизни или здоровью ребенка, предоставление семьям психологических, социально-педагогических, юридических, социально-экономических и социально-медицинских услуг, проведение профилактической работы по социального сиротства в общине и т.д.