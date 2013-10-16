Прокуратура выявила злоупотреблений на 13 млн грн при строительстве метро в Киеве

Прокуратура Киева по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» для строительства Куреневско-Красноармейской линии метро, установила злоупотреблений на 12,7 млн грн и открыла 5 уголовных производств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, об этом заявил на брифинге руководитель отдела управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Киева Дмитрий Чибисов.

Как установлено в ходе проверок, проведенных в этом году прокуратурой совместно с органами контроля, указанные нарушения были допущены должностными лицами КП «Киевский метрополитен» в 2008-2012 годах, в частности, во время закупок коммунальным предприятием товаров и услуг за государственные средства.

Так, прокуратура выявила факт приобретения в 2011 году коммунальным предприятием эскалаторов для обустройства участка метрополитена от станции «Лыбедская» до станции «Выставочный центр» по завышенной стоимости на сумму более 4,6 млн грн.

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Кроме того, как выяснилось, стоимость пожарно-охранной сигнализации для синей ветки метрополитена, приобретенной у победителя конкурсных торгов, была завышена почти на 1 млн грн, а технические устройства для автоматического управления объектами на этом же участке - на 275 тыс. грн.

Проверкой также выявлено неправомерное увеличение стоимости проектных работ по строительству участка от станции «Выставочный центр» до Одесской площади и безосновательное изменение расходов на выполнение этих работ на общую сумму 6,9 млн грн.

Сведения о данных фактах прокуратурой внесены в ЕРДР за ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (присвоение государственных средств в особо крупных размерах).

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.