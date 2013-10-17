Рядом с Мариинским дворцом укрепят склоны, залив их бетоном

Власти взялись за укрепление склонов вдоль Парковой дороги. С понедельника тут начнут забивать сваи и бетонировать склон на участке возле обзорной площадки у Мариинского дворца, где уже срубили около 40 деревьев. Экологи — против, и грозят забросать власть судебными исками, пишет "Сегодня".

«По склонам над Парковой дорогой мы провели совещание, на котором заслушали отчет специалистов из СУППРа. Они подняли проектную документацию за 2007 год, которая предполагала укрепление склонов над дорогой (на участке от Петровской аллеи до Мариинки). Этот проект мы подкорректируем и уже в понедельник начнем работы по укреплению участка возле обзорной площадки у Мариинского дворца (напротив знаменитого вертодрома, к которому планируют построить мост). Там начнут вбивать сваи и бетонировать склон», — рассказал «Сегодня» замглавы КГГА Михаил Кучук.

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Отдельно займутся и укреплением Парковой дороги, которая после снежной зимы поползла вниз. «Оползни могут привести к катастрофе. Если не укрепить дорогу, она может сползти в Днепр. Сейчас проект ее укрепления проходит экспертизу. Тут нужно строить подпорные стены и без вырубки деревьев не обойтись. Убрать придется как минимум две сотни деревьев, но точное количество будет известно после экспертизы», — говорит Кучук. Экологи бьют тревогу и обещают подавать иски в суд. «Уже началась рубка возле Мариинского, напротив вертодрома. Мы подали жалобу в прокуратуру. Ждем ответа. Эта территория относиться к природно-заповедному фонду, и здесь нельзя рубить ни одного дерева. Если на Парковой начнутся работы, могут вырубить сотни деревьев. Мы будем подавать иски на власть», — говорит заместитель главы Нацэкоцентра Украины Алексей Василюк.

В «Киевзеленстрое» утверждают, что спилили около 40 деревьев, которые были признаны аварийными, решение о вырубке принимала горкомиссия. «Тут нужно выбирать: жалеть деревья или ползти вместе с ними и Парковой дорогой прямо в Днепр», — говорит Кучук.