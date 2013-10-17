В Киеве появится памятник мудрости в виде совы (фото)

В конце ноября в Киеве появится новый памятник — сова, которая будет символизировать мудрость, пишет "Сегодня".

Ее установят в сквере по улице Гончара, 5—7, рядом с памятником первому киевскому интеллигенту (птица зимородок с тросточкой).

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«Это дружеский шарж. Мы посвятим его нашим профессорам и научным сотрудникам. Сова будет с пенсне на носу. Под одним крылом она держит зонт, а под другим — книжку. Сейчас решаем, что именно — «Капитал» или энциклопедию», — говорит скульптор Константин Скритуцкий. После совы тут обещают увековечить подвиды интеллигентов — воробья, удода и ворона.