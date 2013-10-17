С начала года в столице поймали почти полсотни пьяных водителей автобусов

С начала этого года столичное управление ГАИ составило 48 административных протоколов на водителей автобусов - частных перевозчиков, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела автотехнической инспекции Управления ГАИ Киева Александр Пидшморга на брифинге-совещании при участии представителей служб города и руководства УГАИ.

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По словам Пидшморги, наблюдается снижение аварийности среди частных перевозчиков по сравнению с прошлым годом (9 ДТП в этом году против 11 ДТП в 2012 году), но есть увеличение нарушений Правил дорожного движения.

“По нарушениям ПДД среди водителей и руководителей предприятий на данное время с начала года мы составили 8 тыс. 657 административных протоколов. Среди этих админпротоколов 48 - по статье 130. Это управление в нетрезвом состоянии водителей, и 1496 админпротоколов - за превышение скорости”, - сообщил Пидшморга.

Также во время проверок автопредприятий относительно подготовки к работе зимой было осмотрено 19 тыс. 71 автобус, из которых 3 тыс. 808 имели технические неисправности, 1 тыс. 685 автобусов - запрещена эксплуатация.