Двенадцатилетняя девочка провалилась в яму с кипятком
10:07, 18 октября 2013Киев
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На бульваре Верховной Рады
На бульваре Верховной Рады, что в Днепровском районе Киева, прорвало трубу с горячей водой, произошел оползень.
Об этом сообщает сайт МВД Украины в городе Киеве.
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12-летняя местная жительница как раз проходила над непосредственным местом аварии. Земля под ней просела и девочка по пояс провалился в яму с кипятком. С ожогами обеих конечностей ребенок был срочно доставлен в больницу.
Следственным отделом Днепровского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по данному факту начато уголовное производство по признакам статьи 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность.
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