Киевский офис Свободы разрисовали свастиками (фото)

Вчера, 19 октября, группа левых и профсоюзных активистов провела антифашистскую акцию возле киевского офиса ВО Свобода.

Как сообщили организаторы акции, ее целью было привлечь внимание общества к фактам ультраправого уличного насилия, число которых за последний год существенно возросло. Активисты заклеили дом, в котором находится офис, плакатами с призывом «разуть глаза» и прекратить замалчивание нападений со стороны ультраправых.

По данным организаторов, в акции принимали участие около сорока человек, которые заклеили стены здания антифашистскими плакатами и разрисовали асфальт возле входа.

Организаторы акции заявили о по крайней мере девяти случаях политически мотивированных нападений на левых активистов за последние полтора года, в том числе с применением холодного оружия. Так, как сообщалось ранее, 11 сентября группа неизвестных избила в центре Киева активиста общественного движения «Честно» и члена независимого студпрофсоюза "Прямое действие" Павла Миронова, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму.

В то же время, киевский спикер ВО Свобода Александр Аронец считает, что количество участников акции составило около 15-20 человек и назвал их "пилипишинцами" в посте на своей странице в Facebook. Также он выразил сожаление, что "буквально за 10 минут они сбежали и мы не успели их задержать и проучить" и напомнил, что свободовцы уже делали это раньше.