Брошенную на остановке Катю пока оставят в детдоме

Мать оставленной на остановке 2-летней Кати опять сбежала. Ее поселили в муниципальную ночлежку, но в субботу утром она оттуда исчезла в неизвестном направлении.

Ни в Доме малютки, ни на трассе, где подрабатывала жрицей любви, Алена Коржук не появлялась, пишет «Вести».

Папа Кати, Евгений, до сих пор собирается в Киев, все документы Алены и Кати находятся у него. А бабушка Надежда Стогний надеется, что ребенка отдадут именно ей. «Она ведь у нас родилась, Алена с Женей жили сначала у меня. А потом переехали в Кировоградскую область, Алена часто от него уходила и возвращалась ко мне. Он пил сильно. В этот раз я ее звала, но она почему-то в Киев поехала», — жалуется бабушка.

Сама Алена не желает отдавать ребенка своей маме — она на нее обижена за несчастную любовь. «Я в 16 лет влюбилась и хотела выйти замуж, а родители мне не дали, а вскоре парень погиб. Я ненавижу ее за это. И бросила она меня, уехала к сестре помогать, а не мне», — заявила Алена. До замужества она работала дояркой, окончила только 9 классов школы.

Сама Катя в детдоме чувствует себя хорошо. «Она любит кататься на лошадке, гоняет на велосипеде, смеется. Судя по всему, впервые у нас увидела котлеты. Маму не вспоминает», — говорит директор Наталья Власенко. По ее словам, сейчас девочку никому не отдадут — нет документов. С мамой будут вести работу, а если она не одумается, то могут лишить прав и отдать девочку на усыновление.