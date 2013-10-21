В Москве заинтересовались опытом Киева в проведении медреформы

Московские медики заинтересовались опытом Киева в проведении медицинской реформы, инициированной Министерством охраны здоровья Украины для реализации социальных инициатив Президента Виктора Януковича. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев во время круглого стола, прошедшего в рамках дней Киева в Москве.

«Имея общее советское прошлое и постсоветское настоящее у Киева и Москвы много похожих проблем, в частности и в области здравоохранения, — цитирует Мохорева пресс-служба КГГА. — Именно поэтому тесное сотрудничество способствует минимизации определенных рисков в вопросе реформирования системы здравоохранения. На сегодняшний день столица Украины имеет и развивает мощное первичное звено медицинской помощи, уникальный, с точки зрения москвичей, опыт функционирования перинатальных центров».

Ранее, на церемонии открытия центра первичной медико-санитарной помощи в Донецке, Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что в 2014 году будет завершена реализация программы по строительству перинатальных центров по всей Украине. «Большая часть таких центров уже построена, поэтому я надеюсь, что в следующем году мы эту программу завершим», — подчеркнул Президент.