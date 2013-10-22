Двухлетнюю Катю в детдоме навестил отец

В Боярский дом малютки дважды приходили родственники двухлетней Кати, которую забыла на остановке мама Алена, работающая проституткой на трассе. «Мы были с моей другой дочерью, Натальей. Катруся меня сразу узнала, обняла, я так плакала. Мы поиграли, внучка взяла у меня телефон и стала звонить своей маме. Кричала в трубку: «Але!» — говорит бабушка.

Она надеется, что сможет оформить документы на ребенка и забрать Катю себе. Но для этого нужно обоих родителей лишить прав, сообщает газета Вести.

Однако пока что отец Кати сдаваться не собирается — Евгений вчера приехал в Киев с документами на малышку. Для того, чтобы забрать ребенка, не хватило свежей справки. Как только привезет, ему могут сразу отдать девочку.

«Катюше прививки пора делать, поедем домой и пойдем к врачу. Она меня любит, я ее обижать не буду», — сказал нам Евгений.

Милиция же не нашла в действиях матери состава преступления и дело закрыла. Где сейчас горе-мать, никому не известно.

«Нам вчера позвонила какая-то женщина, сказала, что Алена — у нее, сейчас помогает оформлять документы. Поговорить с дочкой не дала», — сказала нам бабушка.