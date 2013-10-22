В Киеве сгорел припаркованный возле гаража автобус (фото)

12:18, 22 октября 2013
Киев
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Погибших и пострадавших нет.

маршрутка / Фото : Київська ДСНС

Сегодня, в 04:35, в Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в автобусе, припаркованном возле гаража на территории гаражного автокооператива, на ул. Гречко.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, прибыв по указанному адресу, спасатели сразу приступили к гашению. В 05:12 огнеборцы ликвидировали пожар.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автобуса. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

маршрутка / Фото : Київська ДСНС

 

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