В Киеве сгорел припаркованный возле гаража автобус (фото)

Сегодня, в 04:35, в Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в автобусе, припаркованном возле гаража на территории гаражного автокооператива, на ул. Гречко.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, прибыв по указанному адресу, спасатели сразу приступили к гашению. В 05:12 огнеборцы ликвидировали пожар.

В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автобуса. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.