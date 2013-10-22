Герега подсчитала убытки от оппозиционных штурмов Киевсовета

Секретарь Киевсовета Галина Герега обвинила депутатов от оппозиции в использовании бюджета города в своих собственных агитационных целях.

«Несмотря на то, что оппозиция отказывается признать легитимными пленарные заседания Киевсовета, ее депутаты исправно пользуются средствами из депутатского фонда», - заявила секретарь Киевовета Галина Герега в своем обращении к киевлянам «Оппозиция ошиблась дверью», опубликованном в издании gazeta.ua.

Герега подчеркивает, что оппозиция фактически ведет агитацию за средства городского бюджета, поскольку средства депутатского фонда направляются на работу с избирателями.

«Депутаты (от оппозиции, — ред.) с легкостью берут деньги депутатского фонда на работу в округах с будущим электоратом. То есть, ВЫ наполняйте бюджет, как хотите, а МЫ будем тратить его на повышение собственного рейтинга», — отмечает Секретарь Киевсовета.

Между тем, как отметила Герега, штурмы Киевсовета, инспирированные оппозицией, уже обошлись Киеву более, чем в 800 миллионов гривень.

«Более 800 миллионов гривень бюджет Киева недополучил от аренды и приватизации имущества и земли. Порядка 600 проектов решений зависли в воздухе, остановив выполнение целевых программ, заблокировав работу бизнеса и лишив поступлений городскую казну. Почти 60 тысяч гривень город потратил на замену выбитых окон, сломанных дверей и микрофонов в Киевсовете. Такую цену город уже заплатил за штурмы и блокирования работы горсовета», — подчеркнула Галина Герега.

Секретарь Киевсовета призвала оппозицию вернуться к конструктивной работе, напомнив, что выборы назначает не Киевсовет, а Верховная Рада.