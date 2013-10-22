Возле парка Шевченко может появиться новый ТРЦ

В центре Киева возле парка им. Шевченко уже в следующем году может начаться строительство крупного подземного ТРЦ для молодежи «Универ-сити». В ООО «Киевгорстрой-Инвест», которому выделен участок, «Сегодня» сообщили, что идут переговоры с инвесторами и завершается разработка проектной документации.

Трехуровневый ТРЦ будет располагаться под ул. Владимирская на участке от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко. «Мы хотим, чтобы «Универ-сити» стал культовым местом для молодежи, а именно: для студентов нескольких вузов, сосредоточенных в этом районе. Там будут не только магазины. Спроектирован кинотеатр на три зала, боулинг, парк аттракционов, ледовый каток, бильярд, кафе, рестораны. Для удобства сделаем подземный переход к станции метро «Театральная», построим дополнительные переходы», — рассказали в компании. Общая площадь ТРЦ составит 31 тыс. кв м, что примерно сравнимо с «Глобусом» под Майданом. Он сможет принять до 10 тысяч человек. Предварительная стоимость проекта — $47 млн.

«На строительство понадобится 2—2,5 года. Парк Шевченко и прилегающие здания мы разрушать не намерены, заборы ставить — тоже. Работы будут вестись под землей. Но где они будут — пока говорить рано. Если и придется ограничивать движение транспорта, то только частично, перекрывая, например, половину улицы Владимирская», — обещают застройщики.

В компании говорят, что работа над проектом стартовала еще в 2005 году. Однако по ряду причин строительство откладывалось, а потом грянул кризис. «Тогда должны были состояться инвестконкурсы, но депутаты были против. Подземное пространство нельзя раздавать, поскольку под центром планируют строить подземные тоннели», — говорит депутат Киеврады Татьяна Мелихова, член комиссии по вопросам земельных отношений.

Тем не менее в 2007 году Киеврада передала в аренду застройщику два земучастка общей площадью более 2 га на ул. Владимирская, а в 2008 году продлила срок аренды на семь лет. Правда, надел отводился под скромное строительство (по крайней мере, судя по названию) — тут планировали подземный переход с помещениями торгово-выставочного комплекса. «Земля у нас в аренде. Когда будет ТРЦ, оформим права собственности», — сообщили застройщики. ТРЦ в этом месте будет тяжело обслуживать, если не позаботиться об инфраструктуре. «Возле парка Шевченко практически нет места для парковки, трудно будет заезжать фурам с товаром. Их нужно строить, а это дополнительные расходы для инвесторов», — предупреждают эксперты.

Горвласти окончательно не решили, нужен ли новый ТРЦ. «Если бы речь шла о подземном паркинге, которых в центре недостаточно, я был бы «за». А магазины в избытке. Вопрос о ТРЦ нужно изучить», — сказал замглавы КГГА Михаил Кучук.