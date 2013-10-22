Эксперт назвал главную задачу очередного заседания Киевсовета

Главной стратегической задачей оппозиции в Киеве на краткосрочный период является срыв бюджетного процесса и блокирование принятия бюджета города на 2014 год. Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

Говоря о прогнозах развития событий 23 октября – в день проведения в Киеве очередного заседания Киевсовета – Евгений Черненко отметил, что «власти необходимо готовиться к самым жестким вариантам действий оппозиции». «Уверен, что оппозиция будет предпринимать все возможное для того, чтобы сорвать заседание. И не только это, но и последующие. С точки зрения логики политической борьбы, главной стратегической задачей оппозиции на краткосрочный период является срыв бюджетного процесса и блокирование принятия бюджета города на 2014 год. То есть задача – оставить столицу без бюджета в год, предшествующий президентским выборам. Потому что в таком случае нормальная жизнедеятельность столицы будет невозможна. Будут заблокированы социальные программы – все эти муниципальные надбавки, соцпомощь и так далее. А также программы развития. И это серьезно ударит по позициям власти», – отметил Евгений Черненко.

Возвращаясь к заседанию 23 октября, Евгений Черненко отметил, что на него «также вынесены бюджетные вопросы, блокирование которых ударит по репутации власти». «В частности, если оппозиции удастся заблокировать выделение средств на подготовку к зиме, на закупку коммунальщиками материалов и техники, в городе может повториться мартовский коллапс. Естественно, киевляне всю ответственность возложат на власть, что, собственно, и нужно оппозиции», – сказал Черненко.

Напомним, что на заседание Киевсовета 23 октября вынесен, в частности, вопрос выделения 20 млн грн на поддержку коммунальных предприятий города, в т.ч. на выплату заработной платы и уплату налогов. Эти средства получены благодаря перевыполнению городом плана поступлений от платы за право временного использования мест для размещения объектов внешней рекламы.