В метро предварительно утвердили названия новых станций

Конкурсная комиссия Киевской госадминистрации предварительно утвердила названия станций четвертой ветки метро, строительство которой, как ожидается, начнется в этом году.

Власти Киева до 15 ноября принимают предложения от физических и юридических лиц на конкурс по определению названий станций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Конкурсная комиссия с момента объявления конкурса уже получила ряд предложений и предварительно утвердила такие названия:

Жуляны (проектное название - Кольцевая дорога), Аэропорт (Аэропорт), Севастопольская площадь (Чоколовская), Соломенская площадь (Соломенская площадь), Площадь Победы (площадь Победы), Глыбочицкая (Глыбочицкая), Подольская (Подольская), Гавань (Судостроительная),

Труханов остров (Труханов остров), Затока (затока Десёнка), Радужная (Радужная), Воскресенка (бульвар Перова), Каштановая (проспект Ватутина), Троещина (улица Драйзера), Вигуровщина (улица Сабурова), Милославская (улица Милославская)

Деснянская (улица Марины Цветаевой).

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Замечание и предложения можно оставить через Контактный центр города Киева (1551) или отправить по электронному адресу Департамента транспортной инфраструктуры dti@kievcity.gov.ua

При формировании предложений участники должны учитывать основные требования. Так, названия станций метро должны максимально отвечать названиям наземных транспортных, природных, историко-культурных, градостроительных и других значимых объектов города. В случае формирования пересадочных узлов, которые будут состоять из станций метро и железнодорожных остановочных пунктов, эти объекты должны носить одинаковые названия. Каждое наименование станции должно быть индивидуальным, отображать историческую и культурную самобытность города.

Также названия станций не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях столицы, Украины или зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября стало известно о подписанном председателем КГГА Александром Поповым распоряжении о проведении конкурса для определения названий станций ветки Киевского метрополитена в направлении жилого массива Вигуровщина-Троещина.