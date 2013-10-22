В парке Пушкина появятся скульптуры от создателя "Пейзажки"

Территорию парка имени Пушкина планируют кардинально изменить: зеленую зону реконструируют и превратят в туристическую достопримечательность, пишет "Сегодня".

В планах департамента градостроительства и архитектуры – "насытить парк жизнью" и разместить в нем большое количество скульптур и аттракционов. За основу создания тематических игровых комплексов и мест отдыха будут взяты образы героев сказок Пушкина, сообщили в КГГА.

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Собирать идеи по оформлению парка департамент будет и от студентов, которым не безразлична его дальнейшая судьба. Все идеи будут представлены на официальном сайте, а интересные решения после общественного голосования могут быть включены в концепции реконструкции.

Над содержательным наполнением парка будет работать самобытный мастер скульптуры городской среды, автор Пейзажной аллеи - Константин Скритуцкий.