Эксперты сомневаются, что принятие бюджета в Киеве сорвется

Тем не менее, по их мнению, оппозиция постарается максимально использовать политическую риторику для получения экономических преференций для собственного бизнеса и для наращивания собственного рейтинга среди избирателей.

«Сопротивление принятию столичного городского бюджета на следующий год со стороны оппозиции будет, скорее, видимостью. Дело в том, что в нашей стране политики умеют очень четко отделять публичную политику от личных бизнес-интересов и интересов политических. И, как правило, с началом бюджетного процесса от оппозиции начинают идти ходоки, пытаясь выбить преференции или для своих округов или для собственного бизнеса. О своих действиях на публику говорят: «Ну вы же понимаете, это политика, это понарошку». И если проследить историю утверждения бюджетов – государственного или городского, – трудно найти случаи, когда оппозиция действительно серьезно сопротивлялась принятию финансового документа», – отметил политолог Кость Бондаренко.

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«Прочтите последнее интервью Гереги, в котором секретарь Киевсовета рассказывает, как оппозиционные депутаты, на публике пытающиеся сорвать работу Киевсовета, приходят затем за деньгами депутатского фонда. Всем им нужно работать в округах. В том числе стараться, чтобы интересы округов были утверждены в бюджете. Не участвуя в процессе, этого невозможно добиться», – добавил Бондаренко.

Политолог также отметил, что представители оппозиции могут использовать блокирование Киевсовета для получения более существенных преференций. В то же время политолог признал, что на депутатов также действует «фактор 2015 года». «В данном случае для многих оппозиционеров существует дилемма. Или получить небольшие преференции для округов или себя лично сегодня, или же блокировать Киевраду, блокировать принятие бюджета города в расчете, что это поможет выиграть выборы 2015-го и получить в итоге уже гораздо большую личную финансовую выгоду», – сказал Бондаренко.

Напомним, что в свою очередь руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко считает главной задачей оппозиции в Киеве срыв бюджетного процесса и блокирование принятия бюджета города на 2014 год. «Задача – оставить столицу без бюджета в год, предшествующий президентским выборам. Потому что в таком случае нормальная жизнедеятельность столицы будет невозможна. Будут заблокированы социальные программы – все эти муниципальные надбавки, соцпомощь и так далее. А также программы развития. И это серьезно ударит по позициям власти», – отметил Евгений Черненко.