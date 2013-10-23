В Софии Киевской появился бесплатный Wi-Fi

Со вчерашнего дня на территории заповедника «София Киевская» можно бесплатно почитать новости или отправить письмо по электронной почте — здесь заработал Wi-Fi. В отделе музейного развития и коммуникаций заповедника «Сегодня» рассказали, что сеть работает на территории всего музея, а вот в храмах из-за толстых стен не ловит.

«Вчера китайские туристы, узнав, что у нас работает Wi-Fi, массово отправляли родственникам фото», — говорят работники. Посетители, заплатив за вход, могут фотографировать в заповеднике и отправлять снимки друзьям. «Интернет работает не быстро, но посмотреть новости или отправить почту можно. Это и туристам удобно, и работникам», — отметили в музее.

С понедельника бесплатным Wi-Fi оборудовали и 60 вагонов скоростного трамвая. «Сейчас проходит их обкатка», — говорит советник главы КГГА Александр Кубраков.