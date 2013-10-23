В Киеве возле здания мэрии началась акция протеста оппозиции против проведения сессии Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в акции принимают участие около 500 человек. В частности, участники акции держат флаги политических партий “Свобода”, “Батькивщина”, «УДАР».

Также возле здания столичной мэрии находится около 100 сотрудников милиции. Еще сотрудники милиции находятся в автобусах, которые расположены неподалеку от мэрии.

Как сообщалось, представители оппозиционных партий протестуют против проведения сессий Киевсовета, считая его нелегитимным из-за окончания срока полномочий нынешнего состава.