В Киеве возле здания мэрии началась акция протеста оппозиции
09:42, 23 октября 2013Киев
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Сейчас в акции принимают участие около 500 человек
Участники акции держат флаги политических партий
В Киеве возле здания мэрии началась акция протеста оппозиции против проведения сессии Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в акции принимают участие около 500 человек. В частности, участники акции держат флаги политических партий “Свобода”, “Батькивщина”, «УДАР».
Также возле здания столичной мэрии находится около 100 сотрудников милиции. Еще сотрудники милиции находятся в автобусах, которые расположены неподалеку от мэрии.
Как сообщалось, представители оппозиционных партий протестуют против проведения сессий Киевсовета, считая его нелегитимным из-за окончания срока полномочий нынешнего состава.
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