Яценюк, Тягнибок и Кличко не смогли попасть в здание Киевсовета

Лидеры оппозиционных фракций Верховной Рады Арсений Яценюк («Батькивщина»), Виталий Кличко («УДАР») и Олег Тягнибок («Свобода») не смогли попасть в здание столичной мэрии, где сегодня пройдет сессия Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала они пытались попасть в здание через центральный вход, но он оказался закрытым, потом сотрудники милиции объяснили народным депутатам, что зайти в здание мэрии можно через общественную приемную.

При этом в столичном главке милиции опровергли создание препятствий со стороны правопорядка для прохода народных депутатов, отметив, что они сначала зашли в приемную, а затем почему-то решили не идти дальше и вышли на улицу.