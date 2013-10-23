Яценюк, Тягнибок и Кличко не смогли попасть в здание Киевсовета
10:15, 23 октября 2013Киев
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Милиция утверждает, что не препятствовала оппозиционерам.
Оппозиция не смогла пройти в здание Киевсовета
Лидеры оппозиционных фракций Верховной Рады Арсений Яценюк («Батькивщина»), Виталий Кличко («УДАР») и Олег Тягнибок («Свобода») не смогли попасть в здание столичной мэрии, где сегодня пройдет сессия Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, сначала они пытались попасть в здание через центральный вход, но он оказался закрытым, потом сотрудники милиции объяснили народным депутатам, что зайти в здание мэрии можно через общественную приемную.
При этом в столичном главке милиции опровергли создание препятствий со стороны правопорядка для прохода народных депутатов, отметив, что они сначала зашли в приемную, а затем почему-то решили не идти дальше и вышли на улицу.
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