Начальника метро увольнять не будут - КГГА

Появились слухи, что договор с начальником Киевского метрополитена Владимиром Федоренко не будет продлен в конце года, и он может лишиться должности. Слухи подогрели результаты проверки подземки прокуратурой. Правоохранители утверждают: в метро при строительстве станций Куреневско-Красноармейской линии допустили злоупотреблений почти на 13 млн грн.

В подземке это отрицают: «Мы давно уже отчитались перед прокуратурой. Кому-то явно хочется подвинуть Федоренко с должности».

Вчера городские власти заявили, что не планируют увольнять начальника метро. «Глава КГГА Александр Попов не поднимал этот вопрос. Зачем его увольнять? Федоренко уже много лет работает в метро, он хороший специалист», — сказал «Сегодня» первый замглавы КГГА Анатолий Голубченко.

За начальника подземки вступился и профсоюз метро. Они просят Попова не менять их руководителя. В подземке говорят, что готовы выйти на пикет в защиту шефа. На днях в вагонах метро даже появились листовки, призывающие народ прийти на митинг против будущего роста цены на проезд.