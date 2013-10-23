На сессии Киевсовета планируют решить вопрос Беличанского леса

На пленарном заседании Киевсовета планируется закрепить Беличанский лес за Святошинским лесопарковым хозяйством. Таким образом, лес перейдет в собственность города. И у Коцюбинской и Ирпенской рад, которые хотят забрать участок под застройку, больше не будет для этого полномочий. Об этом сообщила на брифинге перед сессией секретарь Киевсовета Галина Герега.

«Уже больше двух лет мы воюем за Беличанский лес. В повестке дня сессии - решения, которыми мы закрепим участки за Святошинским лесопарковым хозяйством. Чтобы на них не посягали наши соседи - Коцюбинская сельская и Ирпенская городские рады, которые хотят забрать лес под застройку. Таким образом, мы сохраним лес для киевлян. Речь идет о 5582 га в Святошинском и 6050 га в Оболонском районах. Кроме того, два проекта решений предполагают предоставление статуса скверов зеленым зонам на улицах Столетова и Депутатской» - отметила секретарь Киевсовета Галина Герега. – «Также предлагается дополнить перечень природоохранных мероприятий в Киеве в 2013 году и выделить средства на восстановление и поддержание санитарного состояния рек и водоемов города, разработку проектов создания территорий и объектов природно-заповедного фонда»

Кроме того, в повестке дня сесси – выделение средств на строительство Подольского мостового перехода и станции метро «Теремки», а также на реконструкцию проспекта Победы и развязки на Почтовой площади. Много решений касается жилищно-коммунальной сферы. Это строительство и ремонт канализационных коллекторов, котельных и крыш.