Яценюк: Рада рассмотрит вопрос о выборах мэра и Киевсовета

На совещании у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака лидеры фракций договорились рассмотреть в сессионном зале вопрос о включении в повестку дня проекта постановления о выборах мэра Киева и Киевсовета в авторстве оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВР сообщил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

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Он отметил, что речь идет о проекте постановления в авторстве народного депутата Владимира Яворивского и Александра Черноволенко.

“В таком случае тогда мы утверждаем повестку дня”, - сказал Яценюк.