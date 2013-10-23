Яценюк: Рада рассмотрит вопрос о выборах мэра и Киевсовета
12:02, 23 октября 2013Киев
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Проект Яворивского-Черноволенко
Яценюк, Кличко и Тягнибок под Киевсоветом / Фото: Батькивщина
На совещании у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака лидеры фракций договорились рассмотреть в сессионном зале вопрос о включении в повестку дня проекта постановления о выборах мэра Киева и Киевсовета в авторстве оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВР сообщил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.
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Он отметил, что речь идет о проекте постановления в авторстве народного депутата Владимира Яворивского и Александра Черноволенко.
“В таком случае тогда мы утверждаем повестку дня”, - сказал Яценюк.
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