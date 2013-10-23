Рада рассмотрела вопрос выборов в Киеве

Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня текущей пленарной недели проект постановления о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за это предложение проголосовали 199 народных депутатов из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, от Партии регионов “за” проголосовал лишь один депутат, от “Батькивщины” - 76, от «УДАРа» - 36, “Свободы” - 30, от КПУ – 32, а также 24 внефракционных.

Проектом постановления народного депутата от “Батькивщины” Владимира Яворивского предусматривалось проведение выборов через 60 дней со дня принятия этого постановления.

После этого депутаты начали рассмотрение вопросов о ратификации ряда межгосударственных соглашений.