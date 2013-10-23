Эксперты назвали причины провала Яценюка, Тягнибока и Кличко в Киеве

Оппозиция в Киеве непоследовательными и непонятными для народа действиями сама себя загнала в угол и сегодня стремительно теряет влияние на жителей столицы. Так прокомментировал результаты акции, организованной оппозицией 23 октября перед Киеврадой руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

Напомним, что в среду, 23 октября проходит очередное заседание Киеврады. Накануне оппозиция объявила о проведении в этот день многотысячной акции протеста под стенами Киеврады. В то же время поддержать трех лидеров оппозиции – Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко пришли всего несколько сотен человек, большинство которых – «партактив» «Батькивщины», «Свободы» и «Удара». Не получив ожидаемой поддержки, лидеры оппозиции направились в Верховную Раду, где намерены требовать назначения выборов в Киеве. Ранее с такими же требованиями в Верховную Раду обратилась Киеврада, приняв на своем заседании соответствующее заявление.

«Думаю, есть несколько причин, почему киевляне все меньше и меньше поддерживают оппозицию. Во-первых, людям непонятны ее действия. Непонятно, почему раз за разом оппозиция идет на блокирование работы Киеврады, в то же время, отказываясь решать вопрос выборов в парламенте, где он, собственно, и должен решаться. Кстати, аналогичным образом оппозиция ведет себя и в вопросе Тимошенко – вместо того, чтобы подавать проводить через Верховную Раду законопроект, позволяющий экс-премьеру отправится на лечение в Германию, оппозиционеры устраивают шоу в прессе и на телевидении», - сказал Черненко.

«Еще одна причина – радикализм сегодняшней оппозиции. Полагаю, штурм Киеврады во время предыдущего заседания, во время которого пострадали и правоохранители и простые граждане определенным образом дискредитировал оппозицию в глазах людей. Киеву чужды радикальные настроения. А тем более действия на грани, а иногда за гранью закона, действия, способные привести к кровопролитию. Вспомните события 2004-2005 годов, которые, несмотря на массовость, отличались крайней степенью толерантности к оппонентам», - отметил эксперт.

По его мнению, «сегодня оппозиция другая, в ней доминирует радикализм и это резко снижает количество тех киевлян, которые готовы выйти на улицу по ее призыву. А, а в дальнейшем способно снизить и электоральные рейтинги оппозиционных партий», - заключил эксперт.