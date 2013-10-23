Столичная ГАИ просит водителей завтра не парковаться у «Олимпийского»

Столичная Госавтоинспекция просит водителей с 8.00 четверга, 24 октября, не парковать автотранспорт поблизости НСК «Олимпийский», где состоится матч Лиги Европы УЕФА между «Динамо» (Киев) и «Тун» (Швейцария).

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» улиц, а также на тротуарах улиц Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Матч начнется в 20.00.