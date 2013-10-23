ПР обвинила оппозицию в прогуливании рабочего дня

В среду, в день оппозиции в парламенте, ее представители не работают на своих рабочих местах, а митингуют под Киевсоветом, тем самым вызывая вопрос – а не ошиблись ли их избиратели в выборе? Об этом заявила народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Елена Бондаренко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Учитывая, что среда традиционно является днем оппозиции в Верховной Раде, и повестка дня, как правило, формируется по ее желанию, оппозиционеры сегодня вышли не на работу, а на митинг под Киевсовет», - сказала народный депутат.

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«Еще вчера, обсуждая вопрос о проведении досрочных выборов в Киеве, Арсений Яценюк вдруг заявил, что народные депутаты от оппозиции пойдут в среду под стены Киевгорсовета. А согласны ли с такими действиями избиратели?» - поинтересовалась она.

«За тех ли людей они отдавали голоса, видя, что сейчас их избранники не выполняют свои прямые обязанности? У них рабочий день. Более того, это день оппозиции, а их нет на рабочем месте», - сообщила Елена Бондаренко.

«Эти люди должны ответить, что они в рабочий день делают на тех «пятачках», где, как правило, возникают массовые беспорядки», - считает парламентарий.