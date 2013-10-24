Улица Сагайдачного ко Дню Киева станет наполовину пешеходной

Ко Дню Киева ул. Сагайдачного на Подоле, согласно новой транспортной схеме, станет наполовину пешеходной, а все улицы в дальнейшем сделают односторонними.

Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов, по словам которого новую схему Подола уже утвердили.

«Уже в этом году начнутся работы по замене инженерных сетей в части ул. Сагайдачного, которая станет пешеходной. Также постараемся частично провести работы по благоустройству. А цель у нас — сделать Сагайдачного пешеходной уже ко Дню Киева», — сказал Попов в комментарии газете “Вести”. От идеи перекрывать улицу полностью решили отказаться.

«Если перекрыть Сагайдачного полностью, начнутся проблемы с движением транспорта», — объяснил глава КГГА. Поэтому пешеходам отдадут лишь участок от Гостиного двора до ул. Андреевской.

Как пишет издание, на участке от ул. Андреевской до Почтовой площади, которую оставят для проезда, будет одностороннее движение, а сам тротуар со стороны фуникулера расширят до 12 метров.

«Самый проблемный светофор, на перекрестке Боричева и Владимирского спусков, мы ликвидируем, за счет чего автомобили со стороны Европейской площади начнут двигаться непрерывно», — рассказал автор транспортной схемы Виктор Петрук. В дальнейшем все улицы Подола станут односторонними, за счет чего в два раза должна увеличиться его пропускная способность. Появится здесь место и для парковок — для них чуть ли не на каждой улице отведут специальные парковочные карманы. «Еще одно немаловажное изменение — это приоритетность пешехода, а не машины на Подоле. Пешеходные переходы будут подняты до уровня тротуара, так что будут напоминать на дороге широкие «лежачие полицейские», — отметил Петрук.

Изменения коснутся и трамвая. «Конечная остановка сохранится на ул. Спасской, но направление движения трамвая будет изменено. В результате он не будет мешать автомобилям и наоборот. Это увеличит пропускную способность Верхнего и Нижнего Валов», — добавил Петрук. Также наконец-то разберут трамвайные пути на ул. Братской и Контрактовой площади, которые уже около трех лет не используются.

Полностью транспортную схему обещают реализовать в течение двух лет.