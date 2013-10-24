На Южном мосту частично ограничат движение

КК «Киевавтодор» предупреждает столичных водителей о частичном ограничении движения автотранспорта на второй полосе Южного моста в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Так, 25 октября в 22:00 работники КП «Киевдормост» в рамках подготовки к зиме начнут плановые работы по ремонту деформационного шва на Южном мостовом переходе через Днепр. Завершатся работы в понедельник, 28 октября, в 6:00.

В коммунальной корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.