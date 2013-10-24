На Соломенской площади горит 16-этажка, огонь не могут потушить (фото)
16:25, 24 октября 2013Киев
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Загорелся дом №23
Огонь пока не удается потушить / Фото : ТСН
На Соломенской площади в Киеве горит 16-этажка, сообщает ТСН.
Пожар начался в квартире на 13 этаже дома на Соломенской площади, 23.
Огонь быстро уничтожил помещение, и уже перекинулся на квартиру этажом выше.
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Пожарным пока не удается начать тушение - ведь нужно время, чтобы дотянуть лестницы на такую высоту. Они пытаются гасить, но вода все же не достает до огня.
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