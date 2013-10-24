Сегодня из-за футбола закроют станцию метро "Олимпийская"

24 октября станция столичного метрополитена «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 19:00 до 20:00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

На время закрытия поезда будут следовать мимо станции без остановки.

Ограничения в работе станции связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Тун» (Швейцария).

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Также сообщается, что по окончании футбольного матча на Куреневско-Красноармейской линии будет увеличено количество поездов, а на Святошинско-Броварской и Сырецко-Печерской линиях предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут выдаваться в случае увеличения пассажиропотока.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, если по окончании футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В метрополитене в очередной раз отмечают, что вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания, и просят относиться с пониманием к введенным ограничениям.