Через год в центре Киева запретят киоски

Уже в следующем году в Киеве станет в три раза меньше киосков, чем сейчас. Их запретят в центре, возле всех памятников, школ, выходов из метро и подгонят под один стиль. Отличать киоски киевляне будут по цветной полоске под козырьком — скажем, если она зеленая, то это ларек с цветами, а если красная — с алкоголем, пишут "Вести".

С полосками сверху

Власти вынесли на обсуждение проект о том, как будут выглядеть киоски в Киеве и где их расположат. «Обсуждение будет длиться еще месяц, и надеемся, что к концу ноября проект утвердим», — рассказал зам главного архитектора столицы Андрей Вавриш. Потом утвердят еще и правила получения разрешений на МАФы. И где-то с нового года в Киеве появятся ларьки нового образца. Они серьезно изменят свой внешний вид — станут одинаковыми: серые со стеклянными витринами. Отличить, скажем, киоск с водой и батончиками от цветочного или с прессой можно будет по цветной полоске под козырьком. «Пока еще обсуждается, какого цвета будет временное сооружение с тем или иным функциональным назначением, но эта идея вызвала поддержку властей, ведь так люди издалека смогут увидеть нужный им киоск», — говорит Вавриш. По его словам, владельцам МАФов не надо покупать новые ларьки, а достаточно поменять обшивку старых.

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В три раза меньше

И еще: киосков станет в несколько раз меньше. «Предлагается утвердить общегородской лимит на временные сооружения в Киеве — 6,5 тысячи», — говорит Вавриш. Сейчас, по оценкам Ассоциации собственников МАФов, в Киеве насчитывается около 15 тысяч ларьков. «На каждый легальный киоск — три нелегальных. С документами работают около 5,5 тысячи киосков, то есть всего их 15 тысяч», — говорит нам глава ассоциации Татьяна Петренко.

Расположение

Поменяется и дислокация киосков. Их разрешат устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от проезжей части, 10 метров — от капитальных сооружений, 20 метров — от выходов из метро, остановок общественного транспорта, перекрестков, памятников. Также ларьки нельзя располагать ближе чем за 50 метров от государственных, муниципальных и медучреждений, 100 метров — от садиков и школ. Появится и нулевая зона, где их вообще не будет, — это исторический центр, включающий территорию от «Золотых ворот» до Софии Киевской, а также район станций метро «Льва Толстого», «Майдан Независимости», Лавры. В первой зоне, в которую вошел центр, хотят разрешить лишь миниатюрные киоски шириной от 2,5 до 3,8 м. А дальше, во второй и третьей зонах, киоски могут быть крупнее — длиной до 7,5 м.

Боятся потерять места

Владельцы киосков столицы рады новому цвету и зонированию, но опасаются взяток. «Ведь как дойдет дело до выделения мест для киосков, вполне вероятно взяточничество. Сами подумайте: выгонят каждые два киоска из трех. Мы хотим, чтобы для предпринимателей, работавших раньше, были льготы. Например, они могли поменять старые документы на новые, а не участвовать в конкурсе на общих основаниях с работавшими все это время нелегально», — говорит нам глава Ассоциации владельцев МАФов Татьяна Петренко.