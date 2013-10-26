Аэропорт «Борисполь» продолжает работать, несмотря на густой туман

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме и принимает самолеты авиакомпаний, которые базируются в других аэропортах, несмотря на густой туман в районе киевского авиационного узла.

Об этом пресс-служба аэропорта «Борисполь» сообщает на официальной странице в Facebook.

«Погодные условия, связанные с густым туманом 24-26 октября, позволяют аэропорту «Борисполь» принимать и отправлять все типы воздушных судов в соответствии с суточным планом полетов. Категория взлетно-посадочной полосы в «Борисполе» обеспечивает возможность взлета и посадки в сложных условиях, в частности в условиях ограниченной видимости», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что решения о переносе времени прибытия и отправления рейсов при таких погодных условиях пока принимаются преимущественно авиакомпаниями.

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«В частности, из-за погодных условий в аэропортах прибытия и отбытия откладываются рейсы из Донецка и в Севастополь. Из-за допуска экипажа для осуществления посадки в сложных погодных условиях перенесено отправление рейса из Харькова», - отметили в пресс-службе.

На протяжение 24-25 октября аэропорт «Борисполь» принимал рейсы авиакомпаний «Трансаэро» (Домодедово), Wizz Air (Лондон - Лутон), Wizz Air (Мемминген), экипажи которых из-за погодных условий приняли решение использовать вместо аэропорта «Жуляны» запасной аэродром аэропорта «Борисполь».

«В аэропорту «Борисполь» полностью обеспечена безопасность полетов и работу аэродрома в сложных погодных условиях», - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.