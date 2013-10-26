СМИ: Пассажиры заблокировали работу аэропорта «Киев» из-за отмены рейсов

Работа столичного аэропорта «Киев» (Жуляны) заблокирована пассажирами, недовольными отменой рейсов в Кутаиси и Тревизо, сообщает «5 канал».

«У стоек регистрации собрались люди, возмущенные отменой рейсов Киев-Кутаиси и Киев-Тревизо. Они не дают регистрировать пассажиров на другие рейсы и обещают, что не оставят аэропорт, пока их проблемы не решат», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что представители аэропорта обещали пассажирам размещение в отеле и еду, чтобы потом всех отправить другими рейсами, однако свое слово не сдержали.

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Улететь из "Жулян" смогла лишь небольшая часть пассажиров. Между тем, в аэропорту регистрируют других пассажиров на самолеты.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания лоукост «Визз Эйр Украина» задерживает три рейса и отменила еще три рейса из-за неблагоприятных погодных условий и густого тумана в районе киевского авиационного узла.

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме и принимает самолеты авиакомпаний, которые базируются в других аэропортах, несмотря на густой туман в районе киевского авиационного узла.