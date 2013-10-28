Милиция рассматривает версию поджога корпуса аграрного университета

Милиция начала уголовное производство по факту пожара в административном здании Национального аграрного университета, который возник 27 октября.

Об этом УНИАН сообщили в отдел связей с общественностью МВД Украины в городе Киеве.

Сведения о данном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2, ст. 194 Уголовного кодекса Украины - «Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, что причинило имущественный вред в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей, или другие тяжелые последствия».

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, пожар возник около 17.00 в воскресенье, 27 октября, на ул. Героев Обороны, 15, в Голосеевском районе Киева. Огонь распространился на площадь около полутора тысяч квадратных метров. Ликвидация пожара продолжалась более четырех часов. На месте происшествия работали 22 единицы основной и специальной техники, в том числе 4 автолестницы.

По данным спасателей, тушение огня осложнялось тем, что конструкции здания имеют деревянные перекрытия. По предварительным данным, в этом корпусе велись строительные работы с применением лакокрасочных материалов и газоэлектросварки. Поэтому не исключено, что причиной возгорания могла стать искра, которая возникла во время сварочных работ.