В Киеве побит температурный рекорд позапрошлого века
15:40, 28 октября 2013Киев
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Сегодня столбики термометров поднялись выше 19,6 градусов.
В Киеве тепло / Фото: kafanews.com
Сегодня в Киеве теплая и ясная погода побила температурный рекорд, зафиксированный 28 октября 1895 года, пишет Комсомольская правда.
Тогда столбик термометра поднялся до отметки 19,6 градусов, а сегодня он превысил эту отметку. Более точная цифра будет определена в 20:00, сообщила заведующая сектором краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Украины Людмила Гуманенко.
Напомним, синоптики обещают теплую погоду до конца октября.
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