В Киеве побит температурный рекорд позапрошлого века

Сегодня в Киеве теплая и ясная погода побила температурный рекорд, зафиксированный 28 октября 1895 года, пишет Комсомольская правда.

Тогда столбик термометра поднялся до отметки 19,6 градусов, а сегодня он превысил эту отметку. Более точная цифра будет определена в 20:00, сообщила заведующая сектором краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Украины Людмила Гуманенко.

Напомним, синоптики обещают теплую погоду до конца октября.