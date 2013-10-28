Количество умышленных убийств в Киеве за 18 лет сократилось втрое

Количество умышленных убийств в Киеве за последние 9 лет сократилось втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк во время расширенного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

“По сравнению с 1994 годом, количество умышленных убийств сократилось втрое. В 2012 году на территории столицы зарегистрировано 100 убийств, что является наименьшим показателем за все время независимой Украины, практически ежегодно раскрывается 9 таких преступлений», - сказал он.

Коряк отметил, что половина убийств в этом году (32) совершены на бытовой почве. «К сожалению, как следствие распития спиртных напитков и конфликтов. В этом году уже раскрыто 54 убийства из 62 зарегистрированных, из которых 5 совершены с использованием оружия и 3 заказных. Кроме того, раскрыто 28 убийств из числа совершенных в прошлые годы”, - сообщил начальник киевской милиции.

Также он отметил, что основные изменения в структуре преступности заключаются в снижении доли тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений. Это, по его словам, подтверждает то, что криминогенная ситуация в Киеве не ухудшается.

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В свою очередь заместитель начальник ГУ МВД Украины в Киеве - начальник милиции общественной безопасности Петр Федчук отметил, что количество преступлений, совершенных в общественных местах, остается почти на уровне прошлого года. Более стабильными районами в этом направлении являются Голосеевский, Дарницкий, Оболонский и Печерский, сказал он.

По его словам, в этом году несколько осложнилась оперативная обстановка в общественных местах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов столицы.

Среди видов преступлений доминируют кражи и грабежи, сообщил Федчук, отметив, что основной формой профилактики и раскрытия преступлений, совершенных в общественных местах, является комплексное использование сил и средств милиции.

По словам Федчука, ежесуточно для охраны общественного порядка привлекается более 2 тыс. работников милиции и военнослужащих Внутренних войск, в частности 269 автопатрульных и 226 пеших нарядов, в том числе 72 автопатруля районных управлений, 30 групп быстрого реагирования патрульных служб и “Беркута”, 42 группы быстрого задержания ГСО, 105 автопатрулей ГАИ, 12 совместных групп с государственными охранными структурами, 10 автопатрулей внутренних войск, более 600 милиционеров и военнослужащих в пеших нарядах.

Одними из основных подразделений по борьбе и профилактике уличных правонарушений остаются подразделения патрульных служб и “Беркут”.

На сегодняшний день таких подразделений насчитывается 13, общим количеством 2452 человек личного состава.

За 9 месяцев текущего года непосредственно этими подразделениями раскрыто 1645 преступлений и 28097 – админправонарушений, сказал Федчук.

Основными причинами, которые влияют на низкую плотность перекрытия нарядами маршрутов патрулирования, является недостаточное количество личного состава патрульной службы из-за неукомплектованности, которая на сегодняшний день составляет 288 человек, сказал он.

Также острой проблемой является обеспечение патрульным автотранспортом. Из необходимых 366 патрульных автомобилей в наличии есть только 270, из имеющегося автотранспорта 29% подлежат списанию, в некоторых районах некомплект автотранспорта составляет больше половины, подчеркнул заместитель начальник ГУ МВД Украины в Киеве.