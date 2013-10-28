Девять народных депутатов ежедневно пользуются метро и не платят за проезд

19:11, 28 октября 2013
Киев
4

Ежедневно столичным метро пользуются 400000 пассажиров - льготников.

Наибольшую категорию льготников составляют ветераны труда / Фото : Сultkiev.com

«Киевский метрополитен» по согласованию с Департаментом социальной политики КГГА провел анализ количества лиц, принадлежащих к льготным категориям граждан, которым предоставлено право бесплатного проезда (всего 41 категория) в 2013 году.

Исследование проводилось путем подсчета пассажиров, имеющих право бесплатного проезда в метрополитене, во время их прохода через ручные контрольные пункты по удостоверениям и через автоматические контрольные пункты по «Картам киевлянина».

По итогам проведенного исследования, согласно предъявленным документам на право бесплатного проезда, в рабочие дни в среднем за сутки метрополитеном бесплатно воспользовались почти 400 тыс. пассажиров, что составило около 23% всех пассажиров.

Наибольшей из 41 категории оказались ветераны труда, которых аж 113 998. На втором месте - пенсионеры (86 011 человек), на третьем - школьники (49 362 человек).

Среди всех льготных групп обнаружены также девяти народных депутатов, которые не платят за проезд в столичном метрополитене, но пользуются им.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter