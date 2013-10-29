Охрана городских больниц начала брать деньги у пациентов за парковку

Охранники на больничных парковках устроили бизнес на пациентах и тех, кто приезжает их навестить. Они берут за въезд на территорию 5–30 грн, несмотря на то, что это незаконно. В итоге в день охранники возле больниц зарабатывают, по примерным оценкам, больше тысячи гривен, пишут Вести.

Стоянка для офисов

«У меня дядя с инсультом в Александровской больнице, просил пропустить меня на машине. Ведь корпус, где он лежит, далеко наверху. Сказали, что только за 10 гривен. Я с ними чуть не подрался, ведь это незаконно. После конфликта выдали мне пропуск, сказали самому заполнить», — возмущается киевлянин Вячеслав.

Сотрудники бизнес-центров неподалеку от больницы рассказывают, что паркуются на территории лечебницы и платят каждый день охранникам. «Главное попросить, чтобы место где-то поближе к выезду дали. А то вечером на горку подниматься сложно. А возле бизнес-центра встать невозможно, там есть даже те, кто чуть ли не в 5 утра приезжает, чтобы шефу место занять», — рассказал один из сотрудников.

У въезда на территорию больницы — будка, шлагбаум и два охранника в камуфляже. Подъезжаем к шлагбауму, спрашиваем, как проехать в 7-й корпус и протягиваем охраннику 10 грн. Он молча кладет купюру в верхний карман, из другого достает внушительную пачку денег. Мужчина выдал нам сдачу — 5 грн. Но никаких чеков не дал. Через полчаса мы приехали на другом авто, спросили можно ли тут поставить машину, ведь нам нужно пойти в бизнес-центр, а свободных мест вокруг нет.

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«Вы сколько будете? Полчаса? Тогда 10 гривен», — сказал парковщик. Мы час наблюдали, как автомобили заезжают на территорию больницы — их было около 20-ти. Получается, за это время парковщики заработали 200 грн. А за 10-часовой рабочий день сумма может быть в десять раз больше.

Главврач больницы Роман Василишин говорит, что ничего не знает об этом и разберется. «Мне неудобно говорить, но через неделю созвонимся», — сказал нам Василишин.

В других клиниках берут по 30 грн

В ПАГе ставки выше — за въезд берут 30 грн. «Первый раз нас не пустили, второй раз предложили 10 грн — тоже не пустили. На третий раз дали 30 грн, тогда проехали», — рассказывает одна из пациенток. В приемной главврача ПАГа удивились, что охрана берет деньги: «Этого не может быть!». В областной больнице на Багговутовской за въезд попросили 10 грн. Замглавного врача Людмила Заводий не исключает, что это есть: «Охрана — это нанятые люди, с которыми у нас договор. Не исключено, что они берут деньги. Но въезд на территорию больницы частным лицам разрешен лишь в экстренных ситуациях, например, если везут тяжело больного человека».