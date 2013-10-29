На слушания по делу Индило не явился свидетель

Деснянский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции 7 ноября.

Как сообщил УНИАН защитник потерпевшей стороны Александр Заруцкий, заседание состоится в 9.30.

Во время сегодняшнего заседания был допрошен следователь прокуратуры Киева Виталий Фаринович по ходатайству защиты потерпевшей стороны, а также следственного Шевченковского райуправления Игоря Исанбаева.

Заруцкий также сообщил, что на сегодняшнее заседание не пришел Александр Хоменко - друг Индило, которого потерпевшая сторона, а также ее защита просили вызвать на повторный допрос. Поэтому во время сегодняшнего заседания защитники опять попросили повторно вызвать Хоменко на судебное заседание, которое состоится 7 ноября, чтобы устранить разногласия между его предыдущими показаниями и записями с камеры видеонаблюдения Шевченковского райуправления.

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Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд осудил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед тем суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковскому райуправление милиции Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.