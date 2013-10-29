В Киеве возле Вечного огня возобновили Почетный Караул

С 28 октября 2013 года по 6 ноября в Киеве возобновлен Почетный Караул возле «Поста №1»– памятника Неизвестному Солдатув Парке Вечной Славы. Акция посвящена 69-й годовщине освобождения Украины и 70-й годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков.

«Сегодня мы возобновляем хорошую традицию – несение вахты памяти возле памятника Неизвестному Солдату. «Пост №1» был создан 45 лет назад, а теперь лучшие ученики учебных заведений Киева в течение десяти дней с гордостью и честью будут нести вахту памяти. Это вахта почета, уважения и понимания чрезвычайно ценных для нас вещей», – сказал на торжественном открытии «Поста №1» заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виктор Корж.

Замглавы КГГА также поблагодарил работников системы образования, которые уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения, и напомнил, что 30 октября в рамках ІІ Международного форума ассоциаций школ городов-героев стран СНГ «Память – энергия вечности» состоится Международная вахта памяти, в которой примут участие старшеклассники из Одессы, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Бреста, Волгограда, Смоленска, Тулы и Мурманска.

В первый день Вахты памяти «Пост №1» посетили представители старших поколений, которые стояли здесь в почетном карауле много лет тому назад.

–Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного Солдата – святое место для каждого человека. Я горжусь тем, что мне, ученице 10-А класса, в январе 1987 года выпала честь стоять на почетном посту. Всю жизнь с замиранием сердца вспоминаю те мгновения. Именно тут формируется у молодежи личная ответственность и осознание того, что жизнь человека – это наибольшая ценность», – говорит выпускница средней школы №218, а ныне директор школы №264 Юлия Лабзун.

Она убеждена, что возобновление Почетного Караула – «очень нужное и важное дело для сохранения связей разных поколений и формирования у молодежи патриотизма и гражданской ответственности за судьбу Украины».

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу отметить очередную годовщину освобождения Украины повышением уровня социальной и медицинской защиты ветеранов Великой Отечественной войны. По поручению главы государства в стране реализуются проекты по оказанию всесторонней помощи ветеранам, в первую очередь – касающиеся оздоровления, лечения и социального ухода. Также в 2013 году в Украине увеличен размер ежемесячных выплат для ветеранов войны, осуществляются программы по обеспечению ветеранов автомобилями.