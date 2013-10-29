Станцию ​​метро «Теремки» обещают открыть ко Дню освобождения Киева от фашистов
Сейчас на станции ведутся последние завершающие работы. Метростроевцы заканчивают возводить разворотные тупики за станцией.
Станцию столичного метрополитена «Теремки» откроют ко Дню освобождения Киева от фашистских захватчиков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом в эфире телеканала «Киев» проинформировал председатель КГГА Александр Попов.
В настоящее время на станции продолжаются последние завершающие работы. Метростроевцы заканчивают сооружать разворотные тупики за станцией. По технологии, это сразу несколько тоннелей, в них уже проложили рельсы. Рельсы соединены шестью стрелочными переводами, чтобы поезда могли совершать маневры или останавливаться на техосмотр.
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Также продолжаются дорожные работы и озеленение. На площадке над станцией будет мини-сквер, перехватывающий паркинг, где, сразу заехав с трассы, можно будет оставить автомобили, а также это будет пересадочный узел на наземный общественный транспорт.
Средства на завершение строительства станции в размере 70 млн грн выделил своим решением Киевсовет на прошлом пленарном заседании.
Кроме того, как напомнил Попов, более 160 млн грн депутаты выделили дополнительно на строительство Подольского моста и 5 – на реконструкцию Почтовой площади.
*** День освобождения Киева от фашистских захватчиков отмечается 6 ноября.