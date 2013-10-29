Станцию столичного метрополитена «Теремки» откроют ко Дню освобождения Киева от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом в эфире телеканала «Киев» проинформировал председатель КГГА Александр Попов.

В настоящее время на станции продолжаются последние завершающие работы. Метростроевцы заканчивают сооружать разворотные тупики за станцией. По технологии, это сразу несколько тоннелей, в них уже проложили рельсы. Рельсы соединены шестью стрелочными переводами, чтобы поезда могли совершать маневры или останавливаться на техосмотр.

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Также продолжаются дорожные работы и озеленение. На площадке над станцией будет мини-сквер, перехватывающий паркинг, где, сразу заехав с трассы, можно будет оставить автомобили, а также это будет пересадочный узел на наземный общественный транспорт.

Средства на завершение строительства станции в размере 70 млн грн выделил своим решением Киевсовет на прошлом пленарном заседании.

Кроме того, как напомнил Попов, более 160 млн грн депутаты выделили дополнительно на строительство Подольского моста и 5 – на реконструкцию Почтовой площади.

*** День освобождения Киева от фашистских захватчиков отмечается 6 ноября.