В Киеве сосредоточены две трети украинских стартапов

В Киеве уже работают до 70% украинских стартапов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко во время круглого стола «Made in Kyiv: Формирование национальной культуры венчурного инвестирования среди представителей большого бизнеса в Украине», информирует пресс-служба КГГА.

Как отмечается, только за два последних года около 20 площадок для коворкинга появилось в Киеве.

Как сообщил Крамаренко, бизнес-инкубатор Happy Farm с момента открытия в прошлом году уже проводит третий цикл, за это время к ним пришли 25 команд, 5 уже нашли инвестиции, еще часть находится в стадии переговоров. У другого «новичка» – iHUB сегодня размещены 20 команд. и еще 22 работают на условиях «Виртуального резидентства». Более 1 млн долларов США частного капитала было инвестировано в резидентов іHUB на протяжении последних 7 месяцев. Стоимость новосозданных 18 компаний оценена в более чем 10 млн долларов США.

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По его словам, через инкубатор GROWTHUP за историю существования с 2008 года прошло обучение около 350 проектов.

“Суммарное количество полученных инвестиций, привлеченных в стартапы, более 45 млн долларов США. Более 10 компаний на сегодняшний день уже проданы, несколько компаний сейчас находятся на стадии закрытия соглашений. И такие примеры можно продолжать – у нас есть не менее успешный инкубатор EastLabs, инкубатор КПИ «Политэко», – отметил Крамаренко.

Он напомнил, как недавно украинский стартап Petcube – робот для игры с домашними воспитанниками, за рекордный срок собрал около 200 тыс. долларов США на международной платформе Kickstarter – это в два раза больше, чем необходимо было предпринимателям. “К середине октября проект профинансировали более 1200 человек. Если сегодня зайти на Kickstarter, то 70% украинских проектов, представленных там, – родом из Киева, и они собрали уже почти 390 тыс. долларов США”, - прокомментировал Крамаренко.