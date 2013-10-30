В Мариинском парке появятся два панорамных лифта (фото)

В соцсетях разгорелся нешуточный скандал из-за снесенной смотровой площадки в Мариинском парке. В интернете собирают подписи за ее восстановление и даже планируют устраивать митинги. Власти же обещают восстановить площадку не раньше следующего года, сделать здесь лифт и построить мост через всю Парковую дорогу, пишут "Вести".

О планах городских властей укрепить сползающую смотровую площадку в Мариинском парке уже писали «Вести». По проекту здесь должны появиться ступеньки, а также два панорамных лифта. С их помощью можно будет бесплатно спуститься на один уровень ниже парка — к еще одной смотровой площадке. От нее уже через всю Парковую дорогу к вертолетной площадке будет вести пешеходный мостик. Под ним, непосредственно на Парковой, сделают еще одну зону отдыха. «Все это должно быть реализовано в следующем году. А сейчас мы занимаемся подготовкой к строительству, в связи с чем и демонтировали смотровую площадку в Мариинском парке», — рассказал нам директор Дирекции реставрационно-восстановительных работ Андрей Замогильный. По его словам, сейчас специалисты укрепляют склоны и собираются строить подпорные стены.

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«В Мариинском парке был явно виден оползень, там даже на асфальте пошли трещины. Так что сейчас мы проводим противоаварийные и подготовительные работы. Здесь будут укреплены дренажные штольни, которые собирают воду со всего этого холма, укреплены склоны путем устройства подпорных стен, снимется плодородный слой грунта, а уже после начнутся строительные работы», — говорит Замогильный.