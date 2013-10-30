В киосках Киева могут запретить продавать алкоголь и сигареты

В столичных киосках хотят запретить торговать алкоголем и сигаретами - комиссия по вопросам гуманитарной политики Киеврады готовит соответствующее решение и намерена вынести его на рассмотрение сессии до конца года, сообщает Сегодня.

Если решение примут, спиртное также исчезнет из маленьких магазинов и наливаек, сообщает издание.

«Решение Киеврады станет основанием для Миндоходов не выдавать лицензии на торговлю спиртным в киосках. Но киевляне смогут купить напитки в супермаркетах. Полностью запрещать нельзя, поскольку сразу активизируются подпольные продажи водки», - говорит замглавы комиссии по вопросам гуманитарной политкии Киеврады Владимир Кобелев.

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«На комиссии проект решения мы рассмотрим в конце ноября и вынесем его на сессию. Думаю, его одобрят, и через 3-4 месяца (предпринимателям нужно дать время, чтобы перестроиться) киосков с пивом и водкой у нас не будет», - говорит член этой же комиссии Юрий Береговой.

Депутат Виктор Гринюк (фракция «Спортивный Киев») считает, что ларьки со спиртным провоцирует людей пить больше и чаще.

«Подвыпившие люди, идя поздно по улице, покупают спиртное в ларьках. Или бегают в точки возле дома, тем более что там постоянным клиентам продают в долг. Если бы не было такого соблазна, пили бы меньше», - считает он. Кроме того, по его мнению, пиво и сигареты там покупают дети.

Владимир Филиппов (ПР) уверяет, что их фракция готова поддержать запрет, потому что такое решение поможет уменьшить число пьяных на улицах и избавиться от МАФов, заполонивших Киев: «Ставить киоски станет невыгодно, поскольку алкоголь и сигареты обеспечивают предпринимателям около 80% дохода. Большинство МАФов автоматически исчезнет. Правда, чтобы решение действовало, нужно четко прописать механизм контроля и санкции за возможные нарушение. Ведь попытки ограничить продажу спиртного уже предпринимались в 2010 году, но были оспорены в суде».

В то же время, предприниматели выступили против.

Глава Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко говорит, что такие ограничения сильно ударят по владельцам киосков. Если власти его введут, предприниматели будут добиваться отмены решения через суд. «Алкоголь и сигареты обеспечивают большую часть выторга. Например, если среднестатистический киоск с шоколадками и булочками дает порядка 500 грн в день, то со спиртным — 1,5—2 тыс», — подсчитала она. В ассоциации «Киев-МАФ» говорят, что от новвоведения могут выиграть супермаркеты, которые монополизируют продажу спиртного и табака.