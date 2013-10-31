Сегодня суды Киева решат, выпускать ли Маркова и забрать ли лицензию у его канала

Дальнейшее пребывание под стражей лишенного мандата народного депутата Украины Игоря Маркова, а также вопрос лишения лицензии подконтрольного ему телеканала АТВ сегодня, 31 октября, решат суды в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в офисе партии «Родина», которую возглавляет Марков, находящийся сейчас в изоляторе временного содержания в Киеве.

«31 октября Апелляционный суд города Киева рассмотрит вопрос об отмене решения Печерского суда от 23 октября, согласно которому народный депутат Игорь Марков на два месяца был заключен под стражу», - отметили в офисе «Родины».

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Там же сообщили о том, что сегодня Окружной административный суд Киева рассмотрит дело о лишении лицензии телеканала АТВ.

«Истцом в этом вопросе выступает Национальный совет по телевидению и радиовещанию», - сообщили в офисе.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Кроме того, позже стало известно, что Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника российской императрице Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца.

24 октября телеканал АТВ (Одесса) заявил о намерении Национального совета по телевидению и радиовещанию лишить телеканал лицензии.