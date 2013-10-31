К двухлетней Кате может вернуться мать, но девочка пока живет с отцом

Брошенная на Одесской трассе двухлетняя Катя Коржук, которую в пятницу забрал отец Евгений, встретилась со своей мамой Аленой, пишут "Вести".

Отец не против, чтобы они виделись, но пока жить малышка будет с ним. Алена рассказала, почему пошла работать на трассу, призналась, что сейчас беременна, и раздумывает, с кем ей остаться — с отцом Кати или малыша, которого ждет.

Малышку нянчил сутенер

Алена рассказала, почему сбежала от Евгения. «Я Катю очень люблю, и она должна быть со мной. А ее отец нас сильно бил и обижал. Когда сбежала от него с Кировоградской области в Киев, то пыталась устроиться на работу. Но меня никто не брал, ведь делать ничего не умею. Поэтому пошла на трассу. Заработанные деньги отдавала Саше (сутенер. — Авт.), с которым снимала дом в Круглике под Киевом. Он требовал с меня ежедневно 300 гривен за то, что с ребенком сидел», — рассказала Алена.

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Дело не закрыто

Катя не видела маму больше двух недель. За это время малышка побывала в больнице и доме малютки, но при встрече узнала и обняла Алену. Та заплакала и сказала, что хочет забрать дочку.«Я познакомилась с мужчиной — 37-летним Дмитрием, собираюсь бросить занятие проституцией, забрать Катю и переехать к нему в Иванков», — говорит Алена. Правда, тут же соглашается на предложение родной сестры Наталии жить у нее в Херсонской области, а потом и не исключает, что вернется к законному супругу Евгению. Тот никак не отреагировал.

Но самое интересное, что Алена опять беременна. «Ребенок Дмитрия. Никакие доказательства не нужны, я чувствую это как женщина», — уверяет она.

В милиции говорят, что уголовное производство за оставление в опасности ребенка до сих пор расследуется. «Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, — три года. Но все будет решать суд», — сказал начальник пресс-службы областной милиции Николай Жукович.