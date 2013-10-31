У Венецианского моста в Гидропарке расширят аллею и установят велопарковку (схема)

Территорию возле Венецианского моста, который открыли после ремонта, благоустроят и сделают удобной для прохода, пишут "Вести".

"В пешеходной зоне уберем каждый третий киоск и развернем их к дороге боком. На их стенах повесим навигацию. Лавочки сдвинем в специальные "карманы". Благодаря этому, здесь пройдет до 10 человек. К автомобильной парковке планируем добавить и велопарковку. Появятся новые фонари, урны, скульптуры от Константина Скритуцкого", — рассказал главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

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Венецианский мост после длительной реконструкции открыли 10 октября. Он кардинально отличается от того, каким был ранее: здесь положили новый асфальт, установили отбойники, а высота перил теперь достигает 1,5 м.

Главная новинка обновленного моста - это светодиодная подсветка, которая будет регулироваться при помощи специальной компьютерной программы.

Стройка обошлась городу в 19 млн грн.