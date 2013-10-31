С 1 по 22 ноября движение транспорта по проспекту Победы частично ограничат

В Киеве в рамках реконструкции проспекта Победы на участке от путепровода возле станции метро «Святошин» до путепровода вблизи станции метро «Нивки» с 1 по 22 ноября будут выполняться работы по фрезеровке проезжей части и укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

По этой причине движение автотранспорта на данном участке будет частично ограничено до двух полос движения, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Кроме того, временно закроется троллейбусный маршрут № 7. На период закрытия троллейбусного маршрута будет организовано движение автобусов № 7 Тр.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, избирать другие маршруты движения.